Бойовики РФ звільнили з полону журналістку Вікторію Рощину

16 березня кореспондентку hromadske захопили в тимчасово окупованому Бердянську.

Окупанти 21 березня звільнили з полону журналістку hromadske Вікторію Рощину. Нині вона на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними, передає видання.

За інформацією hromadske, кілька годин тому проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, й каже, що ті врятували їй життя.

Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина працювала на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

11 березня її видання опублікувало текст, в якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар.

Потім журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад три тижні щодня обстрілюють російські війська.

16 березня видання повідомило, що Вікторію затримали ймовірно силовики ФСБ РФ.

За інформацією hromadske, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

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