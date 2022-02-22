Бойовики так званої "ЛНР" пригрозили Україні війною, якщо та не виведе свої війська з усієї території Луганської області

Бойовики так званої "ЛНР" пригрозили Україні війною, якщо та не виведе свої війська з усієї території Луганської області

Наразі окупанти вимагають від України віддати Луганську область добровільно.

Бойовики самопроголошеної "ЛНР" вимагають від України добровільно вивести війська зі всієї території Луганської області з посиланням на так звану "конституцію ЛНР".

Про це пише російський Інтерфакс.

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"У рамках законодавства наших республік є закон про держкордони, який говорить чітко про те, що територія Луганської народної республіки – це територія колишньої Луганської області. Ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно", – заявив один з "верхівки" окупантів Дмитро Хорошилов.

Він пригрозив, що в разі, коли це не станеться," буде ухвалено рішення, яке дозволить встановити мир та відновити територіальну цілісність так званої "ЛНР" на всій території "Луганської народної республіки".

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" та підписав указ та договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та ОРДЛО. Ці договори Росії, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.

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