Бойовики терористичного угруповання "Вагнер" повернулись до Бахмуту, але у них проблеми - ISW

Терористів кидають на Бахмутський напрямок, щоб компенсувати втрати загарбників.

Бойовики російського терористичного угруповання "Вагнер" повернулись на фронт в Україну, зокрема в район Бахмуту, але у них виникли серйозні проблеми.

Про це інформує Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту зазначили, що українські та російські джерела повідомляють про появу "вагнерівців" на Бахмутському напрямку.

"Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників групи "Вагнера" в районі Бахмута свідчать про те, що "Вагнеру" важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва", - заявили експерти.

Українські військові повідомили, що керівництво терористичного угруповання змінилось після загибелі їх колишнього ватажка Євгена Пригожина. Тепер бойовики повертаються в Україну, але вже в складі військ російського Міністерства оборони, щоб компенсувати втрати загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента прокоментували повернення ПВК "Вагнер" на Бахмутський напрямок.

Крім того, ми раніше інформували, що на території Білорусі залишилося близько тисячі "вагнерівців".

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