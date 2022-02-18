Вибух у Донецьку: бойовики показали підірваний УАЗик, який належав “начальнику міліції”

Вибух у Донецьку: бойовики показали підірваний УАЗик, який належав “начальнику міліції”

Вибух стався на парковці біля так званого “будинку уряду ДНР”.

У п’ятницю, 18 лютого, представники “ДНР” у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомили про вибух, який стався у центрі Донецька.

Як згодом повідомили російські ЗМІ з посиланням на інформаційні ресурси бойовиків, поблизу так званого “будинку уряду ДНР” вибухнув військовий УАЗ, який належить начальнику “народної міліції” Денису Синенкову.

На синхронно опублікованих у Telegram-каналах відео зафіксували рештки пошкодженого вибухом автомобіля з номером ДК0101.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.

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