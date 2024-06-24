Бойовики "Вагнера": від 2022 року кількість ув'язнених у РФ скоротилася на 150 тисяч осіб – розвідка Британії

Після смерті Євгена Пригожина Кремль взяв на себе функції угруповання.

Рік тому, 24 червня 2023 року, покійний Євген Пригожин очолив похід 8 тисяч найманців групи "Вагнера" у "марші справедливості" проти вищого командування Збройних сил Росії, звинувачуючи його у корупції та невиконанні службових обов'язків.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, згодом було заарештовано кількох високопоставлених російських воєначальників за звинуваченням у корупції.

"А ось об'єкт зневаги Пригожина, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, від того часу змінився", - зазначають у Міноборони.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його пережила група "Вагнера", якою тепер керує його син Павло Пригожин і якою командує Антон "Лотос" Єлізаров, йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Британії, група "Вагнера" відійшла від лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні формування чеченського та російського "добровольчого корпусу" Міноборони РФ.

"Африканський корпус" Міноборони замінив дислокації "Вагнера" у Сирії та Лівії наприкінці 2023 та на початку 2024 року відповідно. Проте група "Вагнера" зберігає незалежні дислокації у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

Крім того, Пригожин став "піонером" у практиці вербування ув'язнених для служби в Україні.

Від липня 2022 року до лютого 2023 року, коли цю практику взяло на себе Міністерство оборони Росії. Група "Вагнера" завербувала понад 48 тисяч ув'язнених, понад 17 тисяч із яких згодом загинули у бою. Від лютого 2022 року загальна кількість ув'язнених у Росії скоротилася як мінімум на 150 тисяч осіб.

"Цілком ймовірно, що більшість цих ув'язнених було звільнено в обмін на згоду воювати проти України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, екс"вагнерівець" Медведєв потрапив за ґрати в Норвегії – що він накоїв.

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