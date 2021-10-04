Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Бойовики влаштовують провокації та обстрілюють бійців: як минула доба на Донбасі

Бойовики влаштовують провокації та обстрілюють бійців: як минула доба на Донбасі

УНІАН

Окупанти порушують режим тиші.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України.

Про це повідомили у штабі ООС.

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

  • В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
  • Поблизу Водяного окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
  • Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Відлуння аншлюсу Росії та Білорусі: російська артилерія тренується на Донбасі

Відлуння аншлюсу Росії та Білорусі: російська артилерія тренується на Донбасі
Наступна публікація