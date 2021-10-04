Бойовики влаштовують провокації та обстрілюють бійців: як минула доба на Донбасі

Бойовики влаштовують провокації та обстрілюють бійців: як минула доба на Донбасі

Окупанти порушують режим тиші.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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