Бойовики влаштовують провокації та обстрілюють бійців: як минула доба на Донбасі

Окупанти порушують режим тиші.
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України.
Про це повідомили у штабі ООС.
Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу Водяного окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
- Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.