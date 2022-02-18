Бойовики влаштували 65 обстрілів на Донбасі: гатили підступно з населених пунктів

Бойовики влаштували 65 обстрілів на Донбасі: гатили підступно з населених пунктів

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Від початку доби проросійськи бойовики влаштували 65 обстрілів на Донбасі, з них 51 – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

Про це повідомили в штабі ООС.

Окупанти гатили з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, а також з озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів.

У штабі ООС також повідомили, що під час обстрілів КПВВ "Щастя", на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН, бойовики застосували міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих немає.

"Противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців", – наголосили у штабі ООС.

Там наголосили, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

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