Бойовики з "градів" обстріляли українські позиції, "мобілізованих" з ОРДЛО готують до наступу — журналіст

За словами журналіста, місцеві, яких силоміць забрали до угрупувань бойовиків, кажуть, що отримали "наказ завтра рухатись вперед".
Бойовики з "градів" обстріляли українські позиції в районі Комишувахи.
Про це розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.
Терористи відкрили вогонь з окупованого Первомайська.
"По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО "Град" бойовиків", — написав Цаплієнко.
Також з "градів" терористи обстріляли околиці міста Щастя.
За словами журналіста, місцеві, яких силоміць забрали до угрупувань бойовиків, кажуть, що отримали "наказ завтра рухатись вперед". У їхніх ватажків начебто вже є карти тактичних дій їхніх підрозділів в разі наступу.
"Цьому передуватиме масштабне загострення на фронті", — припустив журналіст, але уточнив, що ця інформація перевіряється.
Нагадаємо, що Путін заявив про надання військової допомоги "ЛДНР", хоче роззброїти Україну та вимагає відмовитися від НАТО.
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