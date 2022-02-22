Бойовики з "градів" обстріляли українські позиції, "мобілізованих" з ОРДЛО готують до наступу — журналіст

Бойовики з "градів" обстріляли українські позиції, "мобілізованих" з ОРДЛО готують до наступу — журналіст

За словами журналіста, місцеві, яких силоміць забрали до угрупувань бойовиків, кажуть, що отримали "наказ завтра рухатись вперед".

Бойовики з "градів" обстріляли українські позиції в районі Комишувахи.

Про це розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Терористи відкрили вогонь з окупованого Первомайська.

"По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО "Град" бойовиків", — написав Цаплієнко.

Також з "градів" терористи обстріляли околиці міста Щастя.

За словами журналіста, місцеві, яких силоміць забрали до угрупувань бойовиків, кажуть, що отримали "наказ завтра рухатись вперед". У їхніх ватажків начебто вже є карти тактичних дій їхніх підрозділів в разі наступу.

"Цьому передуватиме масштабне загострення на фронті", — припустив журналіст, але уточнив, що ця інформація перевіряється.

Нагадаємо, що Путін заявив про надання військової допомоги "ЛДНР", хоче роззброїти Україну та вимагає відмовитися від НАТО.

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