Бойовики за добу тричі обстрілювали українські позиції: гатили з протитанкових гранатометів та мінометів

Про порушення режиму припинення вогню українські військові повідомили в ОБСЄ.
У зоні проведення ООС бойовики тричі за добу 18 червня порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомили в ранкових зведеннях ООС.
Окупанти поблизу Золотого обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів. Біля Новоселівки вони стріляли з мінометів 82-го калібру. Неподалік Луганського російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед українських військових немає. Про порушення режиму припинення вогню українські військові повідомили в ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 19 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, російські інструктори проводять вишколи для бойовиків на Донбасі.
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