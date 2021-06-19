Бойовики за добу тричі обстрілювали українські позиції: гатили з протитанкових гранатометів та мінометів

Про порушення режиму припинення вогню українські військові повідомили в ОБСЄ.

У зоні проведення ООС бойовики тричі за добу 18 червня порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в ранкових зведеннях ООС.

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Окупанти поблизу Золотого обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів. Біля Новоселівки вони стріляли з мінометів 82-го калібру. Неподалік Луганського російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військових немає. Про порушення режиму припинення вогню українські військові повідомили в ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 19 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, російські інструктори проводять вишколи для бойовиків на Донбасі.

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