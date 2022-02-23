Бойовики залишили без світла 11 сіл та міст на Луганщині: через обстріли неможливо відновити електропостачання

Бойовики залишили без світла 11 сіл та міст на Луганщині: через обстріли неможливо відновити електропостачання

Через російських окупантів майже 3 тисячі споживачів залишились без електроенергії.

Станом на 12:00 23 лютого у Луганській області в результаті обстрілів російських бойовиків повністю без електроенергії залишились 8 населених пунктів, ще 3 - частково. Так, без світла залишилися 2949 споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Луганського енергетичного об'єднання.

"Знеструмлено 67 трансформаторних підстанцій, 2949 споживачів перебувають без світла, з них 44 - з м. Щастя", - йдеться в повідомленні.

Через ворожі обстріли комунальні служби не можуть розпочати ремонт підстанцій у населених пунктах Трьохізбенка, Старий Айдар, Новозванівка, Троїцьке, Вискрива, Врубівка, Оріхове та Плужне.

"Просимо врахувати і той факт, що українською стороною СЦКК через команду СММ ОБСЄ по взаємодії наразіне отримані гарантії безпеки та підтвердження дотримання режиму припинення вогню з боку представників збройних формувань та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Луганській області для відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти від учора, 22 лютого, продовжують безперервно обстрілювати Луганську область з реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії та мінометів. Внаслідок обстрілів зруйновано будівлі населених пунктів.

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