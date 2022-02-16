Бойовики зазнали втрат на Донбасі, обстрілюючи позиції ООС: що відомо

Бойовики зазнали втрат на Донбасі, обстрілюючи позиції ООС: що відомо

Бойовики 15 лютого вкотре обстріляли сили ООС.

На Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил протягом 15 лютого підтримувані Росією бойовики вкотре порушили режим припинення вогню і зазнали втрат - загинули двоє російських військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС та інформують власні джерела в українській розвідці.

Зокрема, втрати російсько-окупаційних військ 15.02.2022 року склали 2 особи:

безповоротні (200) - 2 (1 - 9 омсп 1 АК, небойовий, обставини уточнюються; 1 - 4 омсбр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються).

Разом з тим, як кажуть в штабі ОСС, противник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Окупаційні війська здійснюють обстріли позицій ЗСУ.

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Зокрема, підтримувані Росією бойовики за 15 лютого чотири рази порушили режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У бік Катеринівки противник відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів. У напрямку Лобачеве російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхове окупанти обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Станиці Луганської бойовики застосували міномети калібру 82 мм.

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Станом на 8 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Підрозділи, які входять до складу Об’єднаних сил, виконують взяті на себе зобов’язання щодо дотримання Мінських домовленостей та знаходяться в готовності до своєчасного й адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога.

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