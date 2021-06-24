Бойовики збільшили кількість обстрілу: за добу зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Протягом минулої доби, 23 червня, зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 24 червня.

Поблизу Новоседівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорська - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Південного - із мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Мар'їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Старогнатівки російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали ЗСУ з артилерійських систем 122-го калібру та 82 мм. мінометів. Біля Новгородського - мінометів 82-го калібру.

В районі Авдіївки бойовики чотири рази обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями ЗСУ. Провокацію вдалося припинити.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, орог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У бік Новоолександрівки - зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новотошківського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого-4 - з ручних протитанкових гранатометів. Біля Луганського - двічі обстрілювали позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Широкиного ворог обстрілював позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм. Неподалік Пісків зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на ранок 24 червня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню: біля Новгородського, Південного та Шумів.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає, наголосили у штабі.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі", заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід. За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

Новини з фронту: у Верхньоторецькому чи не половина будинків зруйнована обстрілами

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання