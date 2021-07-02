Бойовики збільшили кількість обстрілів: за добу зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню

Один військовослужбовець отримав осколкові поранення.

Протягом минулої доби, 1 липня, зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 2 липня.

У напрямку Авдіївки окупанти здійснили вісім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Крім того, бойовики здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору міста з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Зайцевого - з великокаліберних кулеметів. У районі Опитного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосовували міномети 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Водяного, на Приазов’ї, російські найманці застосовували міномети 120-го калібру. Неподалік Побєди - станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Біля Старогнатівки окупанти тричі застосували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

У районі Світлодарська бойовки двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Новотошківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Новоолександрівка російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення. Його шпиталізували до медзакладу. Стан пораненого середньої важкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок 2 липня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню біля Золотого-4, Гнутового та Авдіївки.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі", заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід. За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

Новини з фронту: на Приазов'ї військовослужбовець отримав поранення середньої важкості

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