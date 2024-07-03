Бойовий батальйон "стирають в порошок", крутих бійців "кидають на м'ясо": гучна заява ексвійськового

Колишній військовий та бізнесмен Роман Пелех заявив, що 3-тю роту 206 батальйону 241-ї бригади ТрО, яка воює на найгарячіших напрямках, "стирають в порошок".

Пелех опублікував скрини із поста командира 3-ї роти 206-го батальйону 241-ї київської бригади територіальної оборони ЗСУ Романа Кулика.

"Дуже багато 200 і 300. Крутих бійців закидають на мʼясо. Мені дзвонили мої побратими, які бояться піднімати кіпіш. Дуже прошу розповсюдження. Бойовий бат, який третій рік на найспекотніших напрямках", - йдеться у його дописі.

Під дописом Пелех стверджує, що "знає багато подробиць", але не може про це говорити в інформаційному просторі.

У своїх повідомленнях комроти повідомляє про "суїцидальні задачі" від командування та великі втрати серед особового складу. 1 липня на платформі X він повідомив про "Чорний день в історії нашого батальйону" і вже 3 липня військовий написав: "Знову".

"Вдалось відбитись від глобальної суїцидальної задачі, згодившись на інше, теж вкрай ризиковану, але бодай із мінімальними шансами. Так і живемо, від години до години, із одного дня вваляємося в наступний, вже давно без надії, що буде краще", - написав Роман Кулик.

На якому напрямку працює бойовий батальйон - невідомо.

Скини із допису комроти Романа Кулика. ФОТО: X

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