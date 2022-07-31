Бойовий дрон в окупованому Севастополі спричинив вибух у штабі Чорноморського флоту

Безпілотник скасував у Севастополі день військово-морського флоту РФ.

Окупанти повідомляють, що сьогодні рано-вранці у двір штабу Чорноморського флоту прилетів безпілотник, а точніше – бойовий дрон і пролунав вибух, йдеться в ТСН.

Як наслідок - п’ятеро окупантів звернулось по допомогу до лікарів, а всі святкові заходи скасували.

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Плани були, так би мовити, грандіозні: о дев’ятій ранку окупанти хотіли запускати вінки у море, а ввечері пускати салют. Але не судилося.

Містян просять не виходити на вулицю. ФСБівці вже звинуватили в усьому Збройні сили України.

Нагадаємо, що в окупованому Херсоні росіяни вдерлися одночасно у три відділення останнього українського банку, який ще працював. Погрожуючи співробітникам зброєю, винесли з приміщень гроші і техніку

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