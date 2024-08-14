Бойовий модуль "Хижак": в Україні створили робота для знищення цілей у небі та на землі (відео)

Модуль можна встановити як на автономних, так і на керованих наземних і надводних бойових роботах.

Команда українських розробників створила нового робота для фронту, який завдяки ШІ завдає ударів по ворогу під час руху.

Про це повідомляє оборонний кластер Brave1 у Facebook.

Бойовий модуль "Хижак" має машинний зір та створений для знищення цілей у небі та на землі.

Найближчими місяцями команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.

Технічні характеристики модуля "Хижак"

Пристрій оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням;

має дистанційне керування, в тому числі через Мережу;

модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель;

є можливість ведення вогню по літальним та наземним цілям.

Розробники додають, що модуль може бути встановлений на наземних і надводних бойових роботах, як автономних, так і керованих. "Хижак" також може працювати як стаціонарна турель.

Нагадаємо, минулого року в Україні створили наземного робота-камікадзе із максимальною швидкістю 24 км. Розробники Brave1 презентували тоді технологію робот-камікадзе для Сил оборони.

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