Бойовий модуль "Хижак": в Україні створили робота для знищення цілей у небі та на землі (відео)

Модуль можна встановити як на автономних, так і на керованих наземних і надводних бойових роботах.
Команда українських розробників створила нового робота для фронту, який завдяки ШІ завдає ударів по ворогу під час руху.
Про це повідомляє оборонний кластер Brave1 у Facebook.
Бойовий модуль "Хижак" має машинний зір та створений для знищення цілей у небі та на землі.
Найближчими місяцями команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.
Технічні характеристики модуля "Хижак"
- Пристрій оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням;
- має дистанційне керування, в тому числі через Мережу;
- модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель;
- є можливість ведення вогню по літальним та наземним цілям.
Розробники додають, що модуль може бути встановлений на наземних і надводних бойових роботах, як автономних, так і керованих. "Хижак" також може працювати як стаціонарна турель.
Нагадаємо, минулого року в Україні створили наземного робота-камікадзе із максимальною швидкістю 24 км. Розробники Brave1 презентували тоді технологію робот-камікадзе для Сил оборони.
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