"Бойовий тест-драйв": український безпілотник SPECTATOR знищив техніку окупантів

ЗСУ знищили декілька одиниць легкої бронетехніки окупантів.

Збройні сили України вщент знищили паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки російських загарбників.

45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України випробувала український БПЛА SPECTATOR.

Відповідне відео опубліковане на її сторінці у Facebook.

"Результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА SPECTATOR в 45-й ОАБР! В підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка як раз надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт. Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня", - йдеться у дописі

Нагадаємо, армія РФ втратила понад 29 тис. солдат, 1285 танків та 170 гелікоптерів.

Читайте також: