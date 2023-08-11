"Боже! Ракета, ракета!": очевидець зняв на відео момент "прильоту" по готелю у Запоріжжі

На ролику чутно крики людей і плач дітей, а потім вибух.

Момент ракетного удару по готелю Reikartz у Запоріжжі 10 серпня зафіксував на відео очевидець атаки: ворожа ціль пролетіла просто над головами людей і влучила у будівлю.

Відповідне відео поширив у Мережі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Свідок російської атаки по Запоріжжю знімав відео просто в момент ракетних обстрілів, перебуваючи на набережній. На ролику чоловік розповідає, що щойно бачив перший приліт ворожої цілі по готелю Reikartz неподалік центру міста.

Раптом на відео з’являється ще одна ракета. Чутно гул ворожої цілі, після якого присутні на площі дорослі й діти з криками і плачем падають на землю. Потім видно, як ракета влучає в будівлю готелю: лунає гучний вибух, спалахує полум’я і з місця "прильоту" валить густий дим.

"Щойно на наших очах – ми тут на набережній стоїмо, на веселці – свист, ракета летить – і в Reikartz… Боже! Ракета, ракета! Дивіться, що відбувається! Тихо, все. Не плачте", – каже очевидець на відео.

Зауважимо, що лише після удару автор ролика та інші присутні на площі почали тікати з неї.

Момент ракетного удару по готелю в Запоріжжі потрапив на відео

Нагадаємо, російські окупанти 10 серпня завдали удару по Запоріжжю двома ракетами. Спершу повідомлялося про "приліт" по об’єкту цивільної інфраструктури, а згодом з’ясувалося, що ворог влучив у готель Reikartz, де діяв дитячий табір.

Станом на 11 серпня відомо про одну загиблу жінку внаслідок атаки та ще 19 постраждалих, четверо з яких – діти.

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