"Боже, скільки ж вас було": Арестович пояснив, чому "зламалися" величезні колони військ РФ під Києвом

"Боже, скільки ж вас було": Арестович пояснив, чому "зламалися" величезні колони військ РФ під Києвом

Та кількість військ, яку Росія стягнула для захоплення Київської області, була надто велика. Вони самі собі забили дороги. Це полегшувало роботу українським захисникам, які вщент розбивали російські війська цілими колонами.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, у перші дні війни потік колон російської техніки, які рухалися Київською областю, був безперервним.

Про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

"Пам'ятаєте величезні колони (російських військ - ред.) під Києвом? Виглядає це вкрай переконливо. Навіть я, професійний військовий, спостерігаючи за цією обстановкою, думав: "Боже, скільки ж вас". То був просто дурдом. На телефон приходять повідомлення, читаєш: рухається колона 200, 300, 350, 400 одиниць — безперервним потоком. Я думав, що навіть при всій нашій хоробрості ми цього не втримаємо. Це неможливо утримати", - розповів радник очільника ОП.

Арестович пояснив, техніка росіян стояла безперервною колоною по 20-30 кілометрів і не могла проїхати, тому що українські захисники повзривали мости.

"А потім я зрозумів, що такою кількістю військ, яку вони пригнали під Київ, просто забили собі дороги. Вони стояли безперервною колоною по 20-30 кілометрів і не могли проїхати, тому що мости ми повзривали. Вони намагалися піти понтонною переправою, ми їх крили, безперервно крили. Плюс спецназ крив. Партизани обстрілювали колони", - сказав він.

Як повідомляли раніше, Олексій Арестович розповів про розвиток подій після 2-3 тижнів боїв в Донецькій та Луганській областях.

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