"Божественне втручання": в Офісі президента прокоментували вибухи в прикордонних з Україною областях РФ

"Божественне втручання": в Офісі президента прокоментували вибухи в прикордонних з Україною областях РФ

Російські окупанти, які масово вбивають українців, повинні розуміти, що будуть покарані за свої злочини.

А вибухи на нафтобазах та військових складах - це розплата або божественне втручання за масові вбивства українців.

Про це у Telegram написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Бєлгородська, Курська та Воронезька області РФ тепер починають вивчати новий термін - "демілатаризація". Подоляк зазначив, що все частіше у РФ вибухають військові склади та нафтобази, які забезпечували окупантів пальним.

"Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви, росіяни, вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться. І тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний, природний процес. Карма – штука жорстока", - наголосив Подоляк.

Він додав, що причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними.

"Аж до… божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі", - написав радник голови ОП.

Нагадаємо, очільник Бєлгородської області РФ повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. Декілька хвилин перед цим він писав про гучні вибухи.

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