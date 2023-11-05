"Божевільний наступ на Авдіївку": експерт пояснив, навіщо Путіну це місто

Бахмут Донецької області не обернувся перемогою для окупаційної російської армії. Оскільки диктатору Володимиру Путіну вона конче потрібна, то у Кремлі сподіваються, що перемогою стане Авдіївка.

Таку думку в прямому ефірі FREEДОМ висловив кандидат історичних наук, професор Празького університету, військовий експерт Юрій Федоров.

Він наголошує, що російські військові публічно пояснюють прагнення взяти Авдіївку військовою доцільністю. Втім, теж саме загарбники говорили про Бахмут. За словами Федорова, це місто не настільки було важливим для них у військовому відношенні, а перш за все для того, аби показати бодай якісь успіхи.

"Російські військові пояснюють: взявши Авдіївку вони матимуть можливість виходу вглиб тієї частини Донецької області, яка не окупована російською армією, і просуватися далі у бік Покровська та за іншими напрямками. Хоча, якщо подивитися на карту, ми бачимо, що велика дорога є лише в одному напрямку. Рух цією дорогою, особливо пізно восени, якщо справді росіяни зможуть це зробити, буде вкрай ризикованим, бо постійно перебуватиме під ударами Збройних сил України",

Експерт вважає, якщо армії РФ вдасться захопити Авдіївку, то цю подію пропаганда та політичні кола будуть подавати як велику перемогу. Що більше - саме з пропагандистською метою Путіну напередодні виборів і потрібна Авдіївка.

"Путіну кров із носа потрібна якась перемога. Інакше постає питання: а що робила російська армія протягом року в Україні, якщо вона нічого не досягла? Взяття Бахмута обернулося необхідністю захищати Бахмут… Отже, Бахмут - не перемога. Путіну потрібна перемога. Водночас перемога потрібна генералам, командуванню російських збройних сил, Шойгу та Герасимову для того, щоб продемонструвати вже Путіну, що вони хоч щось можуть. Таке переплетення політичних в основі своїй інтересів, я думаю, визначає абсолютно божевільний наступ на Авдіївку, який поки що призводить до величезних втрат, ні до чого іншого", - наголосив Юрій Федоров.

Нагадаємо, аналітики ISW оцінили ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Окупанти продовжують свій наступ. Вони незначно просунулися до залізниці на південний схід від Степового і просунулися на захід від Красногорівки.Своєю чергою, українські військові контратакують у відповідь.

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