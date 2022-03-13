"Божевільного маніяка путіна найшвидше зупинить народ Росії", - Навальний закликає виходити на мітинги

За словами опозиціонера, навіть згідно з офіційною, придворною соціологією, в росії проти війни 29%.

У неділю, 13 березня, о 14:00 очікуються антивоєнні протести на головних площах російських міст. Виходити на них закликав росіян опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці.

Про це йдеться у новому листі політика з колонії.

"Божевільного маніяка путіна найшвидше зупинить зараз народ Росії, якщо виступить проти війни. І це важкий марафон. Боротьба на виснаження. Зі страхами та арештами. Але це точно не марна боротьба. Не символічний жест відчаю», – зазначив опозиціонер.

Навальний зазначає, що навіть згідно з офіційною, придворною соціологією в росії проти війни 29%. Підтримка кожного третього на "старті антивоєнного руху", ще до того, як війна вдарила "санкціями та економічною катастрофою", "головним жахом війни - трунами з синами" - це дуже багато. І далі протест наростатиме.

«Все: від цін у магазинах до сусідки, що плаче, чий родич згинув ні за що, намагаючись вбити невинного, — нагадуватиме про те, що йде безглузда бійня. Що божевільний дід путін зараз зруйнує Україну і розорить росію. І в цей момент кожний, хто прозрів, має зрозуміти: я не один так думаю. Мені є до когось приєднатися. Я теж вийду на вулицю проти війни… Тому ми з вами не маємо права припинити цей виснажливий марафон, – резюмував опозиціонер.

Нагадаємо, упродовж вівторка, 8 березня, у Москві та інших містах Росії відбувалися різні антивоєнні акції та мітинги. Зокрема, російські жінки провели траурну акцію з покладанням квітів біля меморіалів Другої світової війни з вимогою вивести збройні сили РФ з України.

ТСН.ua