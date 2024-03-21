БПЛА-атака по Енгельсу: експерт оцінив, чи можна дронами знищити ворожі бомбардувальники

На базі ПКС РФ "Енгельс-2" базуються російські стратегічні бомбардувальники, які ворог використовує для масованих ударів по Україні.

Після атаки дронами по російському місту Енгельс 20 березня, де розташований аеродром стратегічної авіації, військовий експерт Петро Черник оцінив, чи можливо знищити ворожу авіацію безпілотниками.

Про це повідомляє "24 канал".

Черник припустив, що знищити військову авіацію Росії дронами – можливо. Питання лише в тому, скільки цих дронів буде застосовано, з якою частотою та наскільки довго триватиме цей процес.

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Експерт зазначив, що Росія має у робочому стані до 20 літаків Ту-95МС із 60 наявних.

Приблизно стільки ж робочих літаків із 60 – Ту-22М3. Вони запускають найдошкульніші ракети Х-22 та Х-32. Також у межах до 15 у робочому стані є літаків Ту-160, які запускають ракети Х-555.

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"Чому росіяни відважилися із далеких заполярних аеродромів повернути назад свої бомбардувальники саме в Енгельс? Є велетенська зношуваність самого моноплану, а також зношуваність моторесурсу. Розуміємо, що наймолодший Ту-95МС – 1994 року. Новий побудувати не можуть", – розповів Черник.

Нагадаємо, в ніч проти 20 березня на території міста Енгельс, що Саратовській області РФ, пролунала низка вибухів. Згодом ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що це працівники ГУР Міноборони України влаштували дронову атаку.

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