БпЛА атакували дві електростанції в РФ: на енергооб'єктах спостерігають видовищне "фаєр-шоу" 

Горять електростанції у Московській та Тверській областях Росії.

Перший день осені Тверська та Московська область "відсвяткували" видовищним фаєр-шоу. Внаслідок атаки безпілотників по російських енергооб'єктах на території Каширської та Конаковської ДРЕС почалися пожежі.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Попри заяви влади про роботу ППО, очевидці пишуть, що на об'єктах було кілька прямих влучань. Територія навколо Конаківської ДРЕС та дороги поблизу перекриті поліцією.

Губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив, що сили протиповітряної оборони збили над містом Конаково український дрон, а загалом в цьому районі було зафіксовано 5 БПЛА.

У Конаково розташована одна з найбільших електростанцій у центральній частині Росії.

Друга пожежа виникла на Каширській ДРЕС у Московській області. Пабліки цитують заяви місцевої влади, про "спробу атаки" українських дронів. За версією влади, "жертв та руйнувань немає".

Очевидці публікують відео пожежі на Каширській електростанції. Натомість місцеві чиновники стверджують, що "пожежі не було", але на місці працюють екстрені служби.

У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі проти 1 вересня російська система ППО знищила та перехопила 158 безпілотників ЗСУ, зокрема дев'ять над столичним регіоном та один у Тверській області.

Україна поки що не підтверджувала нічну атаку по російських енергооб'єктах.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня 2024 року невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Читайте також: