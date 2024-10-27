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БпЛА атакував спиртзавод в РФ: в РНБО пояснили, для чого здійснюються подібні удари (відео)

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БпЛА атакував спиртзавод в РФ: в РНБО пояснили, для чого здійснюються подібні удари (відео)

БпЛА атакував спиртзавод в РФ Фото: керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко

Подібні підприємства виготовляють компоненти, які необхідні для виробництва для пального, що йде на потреби російської армії, зокрема, авіації.

В селі Красне Воронезької області Російської Федерації БпЛА атакував спиртзавод.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Він нагадав, що на подібних спиртзаводах виробляють, зокрема, ракетне  паливо.

"Ох***іти, дивись, як горить", — оприлюднили відео пожежі місцеві російські Телеграм-канали.

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) пояснили, що у Росії спиртзаводи виконують військові функції, попри цивільний вигляд.

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