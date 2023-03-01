БПЛА "Довбуш" на крилі: співзасновник Monobank про запуск конвеєра виробництва українських дронів

Багато зусиль докладається, щоб навчити наших операторів використовувати ці літаки в непростих умовах.

Виробник БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко розповів про перехід до серійного промислового виробництва БПЛА "Довбуш" в Україні. Наразі, за його словами, триває робочий процес.

Про це йшлося в ефірі "1+1" в межах телемарафону, під час якого співзасновник Monobank Володимир Яценко розповів про просування серійного виробництва українських дронів.

"Ми перейшли до серійного промислового виробництва БПЛА "Довбуш". Зараз триває робочий процес. Багато зусиль докладено, щоб навчити наших операторів використовувати ці літаки в непростих умовах", - зазначив він.

Яценко наголосив, що війна в Україні - це нове явище у веденні військових дій.

"Такої потужності застосування артилерії, дронів ніколи раніше не було. Влітку тривалість одного літака була 1-20 вилетів. Тривалість життя безпілотників зараз - 3-5 вилетів. Групп БПЛА - 2-3 бійця - повинна мати мінімум 6 апаратів для того, щоби не сидіти без роботи. Таке постачання повинно йти безперервно. Наразі нам не вистачає тих потужностей, на які ми розраховували, під які ми закуповували наше обладнання", - додав він.

Водночас відсутність дронів - прямо пропорційно втратам українських бійців.

"Без дронів сьогодні вести бойові дії неможливо. Після того, як ворог змінив тактику з використанням невеликих штурмових груп, навіть без важкої техніки, постійне виявлення цих груп - це безумовно використання БПЛА. На відміну від ворога, в Україні є дуже потужні горизонтальні зв'язки. Ми маємо можливість отримувати зворотній зв'язок від групи, яка використовує наш БПЛА. Ми бачимо недоліки і майже онлайн їх виправляємо", - наголосив Яценко.

Нагадаємо, що в Держдепі обговорюють з владою Ізраїлю можливості для обмеження постачання БПЛА з Ірану.

Також відомо, що РФ застосовує дрони для атак по житлових будинках, об'єктах енергоструктури та мирним громадянам України.

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