БпЛА намагалися обійти системи ППО: у ЗСУ розповіли деталі атаки дронів на південь

Напередодні пізно ввечері та вночі російські військові вдалися до масованої атаки безпілотниками типу "Shahed-131/136" південних областей України. Сили ППО збили три дрони.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом двох годин підрозділи ППО полювали за дронами на півдні. Вдалося знищити по одному БпЛА у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Влучань не сталося, наголосили військові.

"Ворог намагався обійти системи протиповітряного захисту і спрямовував дрони-вбивці через тимчасово окуповані території Херсонщини і Запорізької області", - додали в ОК.

Як повідомлялося, окупанти випустили ракети та "Шахеди" по Україні. Окупанти вдарили по 27 БпЛА. Всі ударні дрони було знищено.

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