- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 819
- Час на прочитання
- 1 хв
БпЛА вдарили по російському заводу, де вдосконалювали авіабомби: деталі від ЗСУ
Підприємство удосконалювало бомби і виготовляло компоненти до ракетних комплексів.
Вночі проти 3 липня українські безпілотники уразили АО “Енергія“ в Липецькій області РФ. Підприємство забезпечує серійне виробництво батарей та акумуляторів для засобів ураження ЗС країни-агресорки.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що після атаки було зафіксовано вибухи на території заводу. Наразі виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються, додали в ЗСУ.
За даними військових, на заводі виробляли універсальні модулі планерування та корекції.
“Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадучі авіаційні бомби на планувальні авіабомби з підвищеною точністю і дальністю”, — наголосили в Генштабі.
Також підприємство виробляє батареї та акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”, крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.
Нагадаємо, зранку 3 липня стало відомо, що дрони атакували завод “Енергія” в РФ, який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Про вибухи спочатку повідомляли місцеві жителі, а згодом наліт безпілотників підтвердив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.
Окрім того, цієї ночі у Воронезькій області РФ лунали вибухи. Офіційної інформації наразі немає.
Зауважимо, що 1 липня дрони здійснили удар по заводу “Купол” в Іжевську. Супутник Planet Labs зафіксував руйнування частини даху однієї з будівель підприємства, на якому випускають засоби протиповітряної оборони та ударні безпілотники для армії держави-агресорки.