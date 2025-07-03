БпЛА вдарили по російському заводу, де вдосконалювали авіабомби: деталі від ЗСУ

Вибух / © Associated Press

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Вночі проти 3 липня українські безпілотники уразили АО “Енергія“ в Липецькій області РФ. Підприємство забезпечує серійне виробництво батарей та акумуляторів для засобів ураження ЗС країни-агресорки.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що після атаки було зафіксовано вибухи на території заводу. Наразі виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються, додали в ЗСУ.

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За даними військових, на заводі виробляли універсальні модулі планерування та корекції.

“Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадучі авіаційні бомби на планувальні авіабомби з підвищеною точністю і дальністю”, — наголосили в Генштабі.

Також підприємство виробляє батареї та акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”, крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Нагадаємо, зранку 3 липня стало відомо, що дрони атакували завод “Енергія” в РФ, який спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Про вибухи спочатку повідомляли місцеві жителі, а згодом наліт безпілотників підтвердив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

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Окрім того, цієї ночі у Воронезькій області РФ лунали вибухи. Офіційної інформації наразі немає.

Зауважимо, що 1 липня дрони здійснили удар по заводу “Купол” в Іжевську. Супутник Planet Labs зафіксував руйнування частини даху однієї з будівель підприємства, на якому випускають засоби протиповітряної оборони та ударні безпілотники для армії держави-агресорки.

Дата публікації 23:53, 02.07.25 Кількість переглядів 58 В окупованому Харцизьку пролунали вибухи: що атаковано