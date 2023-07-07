Bradley, Stryker та касетні боєприпаси: що ввійшло до нового пакету військової допомоги Україні від США

США ввечері, 7 липня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його виділяють із запасів Міністерства оборони США.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У США наголосили, що це вже 42 пакет військової допомоги для України. Туди ввійде бронетехніка та боєприпаси, зокрема - касетні.

"Цей пакет надасть Україні додаткові артилерійські системи та боєприпаси, включаючи високоефективні та надійні вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), щодо яких Адміністрація провела широкі консультації з Конгресом та нашими союзниками і партнерами", - повідомляє Пентагон.

Перелік озброєння, яке США передають Україні:

Додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

Ракети AIM-7 для протиповітряної оборони;

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

31 155-мм гаубиця;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM, та 105-мм артилерійські снаряди;

32 бойові машини піхоти Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

Обладнання для розмінування;

Ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

Javelin та інші протитанкові системи і ракети;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Безпілотні авіаційні комплекси Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;

Боєприпаси для підриву та системи для розмінування;

Стрілецька зброя та понад 28 мільйонів набоїв до неї і гранати;

Запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, востаннє США оголошували про виділення військової допомоги Україні 27 червня на загальну суму 500 мільйонів доларів. До нього увійшли 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, а також боєприпаси для HIMARS і Patriot.

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