Унаслідок значних втрат важкої артилерії російська армія змушена звертатися до Північної Кореї, зокрема, для поповнення запасів боєприпасів.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, одним з останніх прикладів такої залежності є постачання 170-мм самохідних артилерійських установок (САУ) M1978 Koksan на фронт, зокрема на Курщину.

Він додав, що понад 50% артилерійських боєприпасів, а на деяких ділянках фронту – більше 70%, зараз складаються з боєприпасів з КНДР. Це свідчить про серйозний дефіцит боєприпасів і техніки в арсеналах Росії.

Такі дії сигналізують про намагання Кремля підтримувати військові зусилля в умовах обмежених внутрішніх ресурсів, підсилюючи свою військову міць за рахунок союзників з КНДР, на яких все більше покладаються для покриття потреб фронту.

Нагадаємо, підрозділи військ Північної Кореї в Курській області втратили понад третину особового складу, з них близько 1000 було вбито під час бойових дій.

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