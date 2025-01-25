Брак боєприпасів: в ЦПД розповіли, чому Росія залежна від Північної Кореї

Північна Корея допомагає Росії вести війну проти України.
Унаслідок значних втрат важкої артилерії російська армія змушена звертатися до Північної Кореї, зокрема, для поповнення запасів боєприпасів.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко.
За його словами, одним з останніх прикладів такої залежності є постачання 170-мм самохідних артилерійських установок (САУ) M1978 Koksan на фронт, зокрема на Курщину.
Він додав, що понад 50% артилерійських боєприпасів, а на деяких ділянках фронту – більше 70%, зараз складаються з боєприпасів з КНДР. Це свідчить про серйозний дефіцит боєприпасів і техніки в арсеналах Росії.
Такі дії сигналізують про намагання Кремля підтримувати військові зусилля в умовах обмежених внутрішніх ресурсів, підсилюючи свою військову міць за рахунок союзників з КНДР, на яких все більше покладаються для покриття потреб фронту.
Нагадаємо, підрозділи військ Північної Кореї в Курській області втратили понад третину особового складу, з них близько 1000 було вбито під час бойових дій.
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