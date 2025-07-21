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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Брак піхоти і брехня на місцях: DeepState про причину заходження росіян до Покровська

Залишки російських ДРГ досі перебувають у Покровську. За інформацією DeepState, росіянам вдалося прорватися через «банальний брак піхоти».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Захід російських ДРГ у Покровськ

Заходження російських ДРГ до Покровська / © Deepstatemap

Ліквідація ворожих диверсійних груп у Покровську, які прорвалися до міста ще в суботу, 19 липня, триває досі.

Про це пише аналітичний OSINT-канал DeepState.

Чому росіянам вдалося прорватися до Покровська

За інформацією каналу, росіяни скористалися тим, що в одній із бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях. Через село Звірове окупанти проникли до самого міста.

Звірове на карті / © t.me/DeepStateUA

Звірове на карті / © t.me/DeepStateUA

Ситуацію довелося терміново виправляти бійцям зі 155-ї ОМБр та 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша, щоб не допустити катастрофи.

«Зараз ще триває пошук і знищення цих груп. Когось вбили, когось ще ні. Мета противника очевидна — закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України», — пишуть «діп-стейти».

Які наші втрати

У каналі визнають, що з нашого боку є втрати. Зокрема, зросла кількість дружнього вогню, адже всі підрозділи знали про ДРГ майже одразу, але більшість не знали ні їхні маршрути, ні де вони перебувають.

«Тому новини, які стосуються подібних проникнень, варто подавати з холодною головою», — закликали в каналі.

Також у DeepState повідомили, що в Мережі вже є відео, як військові Сил оборони потрапляють у засідку на розі вулиць Шевченка та Захисників України. Ми знайшли це відео.

Раніше військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Покровському напрямку ситуація стрімко погіршується.

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