Бракує колаборантів: в окупованих регіонах України росіяни закликають дітей вступати до "народної міліції"

В окупованих регіонах України місцеві жителі відмовляються співпрацювати з росіянами.
А тому окупанти вербують дітей та пропонують їм вступати до лав "народної міліції".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни в окупованих регіонах намагаються створити "народну міліцію", проте місцеві жителі не хочуть ставати колаборантами, а тому окупанти почали залучати навіть неповнолітніх.
"Наприклад, в Чаплинці (Херсонська область), де мешкає понад 10 тис. населення, до лав окупаційного угрупування вступило лише четверо місцевих колаборантів. Аналогічні проблеми мають росіяни й в інших регіонах. При цьому на “службу” вербують неповнолітніх, що свідчить про великий дефіцит кадрів", - йдеться у повідомленні.
Також місцеві жителі відмовляються будувати для окупантів передові позиції, а тому загарбники силою залучають до таких робіт місцевих чоловіків.
Нагадаємо, у Держдумі заявили, що Росія може "скасувати" незалежність України та країн Балтії.
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