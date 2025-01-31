Бракує людей на "м'ясні штурми": росіяни змінили тактику наступу на Покровськ

Основним напрямком наступу РФ на Донбасі лишається Покровськ: окупанти намагаються обійти місто з заходу, щоб перекрити шляхи постачання Сил оборони України.

Про це пише Al Jazeera.

Половина боєзіткнень на українській лінії фронту зараз відбувається в районі Покровська. Також росіяни значно активніше використовують КАБи ― протягом тижня окупанти скинули їх удвічі більше, ніж за попередній тиждень.

"Усе це свідчить про те, що росіяни готуються до штурму міста. Вони посилюють атаки на позиції українських військових, намагаючись наступати майже безперервно. Однак тактика в них інакша, ніж під час штурму Авдіївки чи Бахмуту", - пише видання.

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Війська РФ, які, за даними Генштабу, вже втратили понад 800 тисяч людей убитими й пораненими, не мають сил на мʼясні штурми. Вони намагаються підвезти бійців якомога ближче до лінії зіткнення, щоб підвищити їхні шанси закріпитись на нових позиціях, зазначають журналісти.

"Оскільки бої тривають у передмісті Покровська, позиції ці нерідко в будівлях чи за ними ― тож тактика має сенс. От тільки вона супроводжується значними втратами бронетехніки, а її відновлювати росіянам ще складніше, ніж людський ресурс", - додає видання.

Українці ж у відповідь активізували удари по російських тилах. Результатом стало не лише ураження російських нафтобаз і нафтопереробних заводів, що погіршує стратегічні спроможності агресора, але й знешкодження установок ППО С-400, найрозвинутішої російської системи протиповітряної оборони.

Наступ РФ на Покровськ

Війська країни-агресора Росії просунулися до південного флангу міста Покровськ Донецької області, де здійснюють атаки на позиції Сил оборони. Росіяни зосереджують для наступу піхотні групи та використовують погодні умови. Зокрема, туман перешкоджає роботі аеророзвідки, тому окупанти щільно використовують піхоту групами від двох до десяти осіб.

Очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що лінія фронту розташована за кілька кілометрів від Покровська Донецької області. Майже вся критична інфраструктура в місті знищена.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 7 грудня, збройні сили РФ продовжать жертвувати технікою і живою силою для досягнення тактичних територіальних переваг у районі Покровська. Очікується, що такі операції триватимуть до 2025 року, хоча їхній прогрес залишається нестійким.

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