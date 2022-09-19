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Бракує медикаментів: у Росії працівників "Газпрому" змушують здавати гроші на лікування окупантів

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Бракує медикаментів: у Росії працівників "Газпрому" змушують здавати гроші на лікування окупантів

Фото: Associated Press

У Росії співробітників "Газпрому" змушують здавати гроші на лікування окупантів.

Від росіян вимагають переказати 1 000 рублів (орієнтовно 600 грн - ред.), оскільки пораненим воякам бракує коштів на лікування.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". 

Видання отримало скріншот повідомлення у месенджері WhatsApp із чату співробітників Ленського відділу охорони "Газпрому" в Республіці Саха (Якутія). У ньому йдеться, що працівники примусово повинні здати кошти на лікування російських окупантів.

Причиною таких дій у "Газпромі" називають те, що військовим госпіталям нібито "катастрофічно бракує коштів на купівлю медикаментів для окупантів".

Нагадаємо, низка країн шенгенської зони від сьогодні не пускають більше росіян

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