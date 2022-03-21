"Бракує злості": Кім розповів, що росіяни скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві (відео)

"Бракує злості": Кім розповів, що росіяни скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві (відео)

Миколаївщина повертається до мирного життя там, де це можливо.

Російські окупанти 21 березня обстріляли мирні квартали в Миколаєві. Загарбники скинули бомби на лікарню та готель в місті.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні 21 березня.

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"Бракує злості. У лікарню, готель... Просто в центр міста літак скинув ці бомби на стабілізаційних парашутах. У парк... Мирне місто — стріляють просто в інфраструктуру, у мешканців, лякають. Велике спасибі рятувальникам, обленерго, Миколаївгазу. Це люди, які перші виїжджають, щоб зупинити вогонь і руйнування. Працюють іноді під обстрілами та на лінії вогню. Знайте, ми всі цінуємо це. Наразі організовуємо допомогу армії тилом", - сказав Кім, додавши, що в діях окупантів немає логіки.

Голова Миколаївської ОДА додав, що регіон повертається до мирного життя там, де це можливо.

"Налаштовуємо логістику на підприємствах, складаємо списки, оформляємо пропускний режим, готуємось до посівної", - додав Кім.

Він також нагадав, що "за зраду у нас дуже жорсткі заходи".

Нагадаємо, російські окупанти атакували Миколаївську область: поранено понад 60 осіб.

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