Брали гуманітарку, але здавали позиції ЗСУ: у Лисичанську понад 50 мешканців підозрюють у співпраці з РФ

Брали гуманітарку, але здавали позиції ЗСУ: у Лисичанську понад 50 мешканців підозрюють у співпраці з РФ

Понад півсотні мешканців Лисичанська ділилися інформацією про ЗСУ з окупантами.

У Лисичанську на Луганщині правоохоронці первірили осіб, з мобільних пристроїв яких, можливо, "зливалась" інформація про українських військових.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські агенти передавали дані через супутникову мережу Starlink, яку Україна отримала від Ілона Маска. Starlink встановлені у всіх українських гумштабах.

Гайдай розповів, що правоохоронці перевірили "активність" понад 50 осіб, які занадто жваво ділилися інформацією з російськими телеграм-каналами. Їхні дії могли сприяти розвідувально-підривній діяльності в інтересах РФ. СБУ вже виявили канали зв’язку представників окупантів з так званими коригувальниками вогню, зазначив голова ОВА.

"Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу – отримували її, і не виходячи зі штабу- зраджували Україну. Знали, що своїми діями вбивають і руйнують. За що Ви здавали своїх?", – риторично запитує своїх земляків Гайдай.

Він повідомив, що зараз у проросійському контенті соцмереж почали ширитися повідомлення-застереження про професійну роботу української спецслужби та рекомендації щодо тимчасово обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні.

Гайдай запевнив, що українські правоохоронці знайдуть кожного зрадника.

Раніше Сергій Гайдай розповів, що у Лисичанську військові РФ вбили 6-річну дитину.

Читайте також:

Найзапекліші бої зараз у Сєвєродонецьку - голова Луганської ОДА