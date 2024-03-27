Брали участь у "м'ясних" штурмах та захоплювали населені пункти: СБУ викрила групу чергових зрадників

За співпрацю з російськими окупантами їм загрожує довічне ув'язнення.

В Україні судитимуть ще п’ятьох зрадників, серед яких снайпер. Він стріляв в українських воїнів у Сєвєродонецьку.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, під час повномасштабного вторгнення РФ до України зрадники проживали у тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей. Вже звідти вони добровільно “мобілізувалися” до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

“У лавах російських військ фігуранти штурмували українські міста на східному фронті та зводили фортифікаційні споруди, зокрема так звані “зуби дракона”. У лютому цього року зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки, Мар’їнки та Бахмута. Серед затриманих військовою контррозвідкою СБУ – снайпер ворожого підрозділу, який у червні 2022 року обстрілював позиції Сил оборони у Сєвєродонецьку, а згодом воював на Донеччині. Ще один бойовик спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу окупантів, але невдовзі пройшов “курси” з тактики ведення бойових дій в умовах міської забудови”, - розповіли в СБУ.

Згодом зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

Інші троє затриманих брали участь у “м’ясних” штурмах Авдіївки та Мар’їнки, а також захоплювали місто Рубіжне на Луганщині.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що у Києві та Одесі зрадники готували ракетні удари по інфраструктурі та військових частинах.

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