Брат віцепрезидента США і критика України Ді Венса воював у складі "Вовків да Вінчі"

Двоюрідний брат головного критика допомоги Україні Джей Ді Венса два з половиною роки провоював на фронті проти росіян.

Двоюрідний брат запального критика України віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі".

Про це пише Le Figaro.

Двоє чоловіків разом відпочивали в Міддлтауні з сім’єю Джей Ді або в Каліфорнії, де ненадовго жила сім’я Нейта. Кар’єра Джей Ді Венса пішла вгору в 2016 році. У 2023 році він був обраний сенатором від Огайо. Наступного, 2024 року, він став 50-м віцепрезидентом США разом із Дональдом Трампом.

Тим часом Нейт вирішує вирушити до України, щоб воювати з росіянами.

47-річний техасець був в Україні три роки, з яких два з половиною – на фронті. Нейт Венс брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Однак він пішов з війська на початку січня, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента.

Нейт Венс під час перебування на фронті / Фото: lefigaro.fr

Нейт дійсно провів чотири роки в армії, в морській піхоті, але це було двадцять років тому, у віці від 18 до 22 років. З 2001 по 2022 рік він вів мирне спокійне життя середньостатистичного американця з Сан-Антоніо, штат Техас. Роками він терпляче піднімався по кар'єрних сходах нафтової компанії. Його присутність у соціальних мережах демонструє людину глибоко вкорінених республіканських переконань, яка займається полюванням і спортивною стрільбою.

Чому Нейт Венс поїхав воювати за Україну

Коли в 2022 році почалася повномасштабна війна, Нейт швидко зрозумів, що цей конфлікт відрізняється від інших.

"Я хотів подивитися. З цікавості. І для пригод теж. Це не дуже прийнятно, але це правда. Я хотів якось допомогти, матеріально-технічним або медичним забезпеченням. Я бачив, що історія пишеться переді мною, я хотів бути її частиною", – розмірковує Нейт Венс.

Брат Ді Венса в українському війську

"Він був набагато старший за нас. Набагато старший навіть за інших іноземних добровольців", — згадує Діма, який разом з ним воював у батальйоні "Вовки да Вінчі".

"Першого дня ми пішли в тир. Нейт взяв простенький автомат Калашникова, без прицілу, поставив за 800 метрів від мішені. З нього всі сміялися. Коли п’ять разів поспіль влучив у металеву мішень, сміх припинився", – сміється побратим.

Нейт приєднався до "Гонору". Незважаючи на мовний бар’єр, Нейт сприяв професіоналізації цього добровольчого підрозділу , який на той час ще не був офіційно інтегрований у регулярну армію.

"Повинен визнати, що це було не те саме, що мої служби в морській піхоті в Європі", — каже Нейт. Скромно він розповідає про окопи і смерть, багнюку і кров. "Смерть — справа не тривіальна, це точно. Але нема що сказати. Ми відокремлюємо свій розум. Ми не думаємо про це", — просто каже Нейт.

"Нейт — чудовий боєць, холоднокровний", — згадує нинішній командир "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов. У своєму командному центрі поблизу Покровська, де його підрозділ утримує південний фланг міста, Філімонов намагається порахувати рази, коли він думав, що помре разом з Нейтом Венсом.

"П'ятнадцять разів ми повинні були померти. П’ятнадцять разів нам це сходило з рук", — усміхається Філімонов. Сергій згадує траншею в Бахмутському районі, де двоє чоловіків у 2023 році опинилися на годинах під систематичним обстрілом російської артилерії. "Того разу ми прощалися з життям", — згадує він.

Чим Нейт Венс займається зараз і як ставиться до брата-хейтера України

Звільнившись з поля бою, Нейт тепер шукає видавця, щоб опублікувати його воєнні мемуари.

"Сподіваюся й надалі захищати Україну по-іншому, їй це дуже потрібно", — скромно каже він.

Республіканець протягом усього життя, тепер він стикається з нерозумінням з боку людей. Навіть у власній родині. Його мати Донна перейняла палкість Джей Ді Венса до Володимира Зеленського.

Фото сім'ї Венсів. Джей Ді з дружиною в центрі, Нейт праворуч / Фото: lefigaro.fr

"Дональд Трамп і мій двоюрідний брат явно вірять, що вони можуть ласкаво говорити з Володимиром Путіним. Вони помиляються. Навряд чи росіяни забудуть нашу підтримку України. Ми (США – Ред.) — корисні ідіоти Володимира Путіна", — нарікає він.

Нейт розчарований у своєму двоюрідному братові.

"Джей Ді — хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні , я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони зробили із Зеленським (з Дональдом Трампом, - ред.), було засідкою з абсолютною недобросовісністю. Те, що ми родичі — не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш вбивству моїх товаришів", — обурюється він.

Раніше Джей Ді Венс заявив про "переслідування" проукраїнськими активістами під час прогулянки з дитиною.

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