Брата в кайданках тримали на подвір'ї в мороз, а сестру намагалися зґвалтувати: встановили двох російських військових

Брата в кайданках тримали на подвір'ї в мороз, а сестру намагалися зґвалтувати: встановили двох російських військових

Чернігівська обласна прокуратура встановила військовослужбовців збройних сил РФ, які знущалися з мирних мешканців під час окупації частини області та намагалися зґвалтували неповнолітню.

Обом російським злочинцям повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Підозрювані оселилися в будинку, де проживала сім'я - неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ", - йдеться у повідомленні.

Також, як встановили слідчі, військові країни-агресорки неодноразово в морозну погоду утримували брата дівчини на подвір‘ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, завдавали тілесні ушкодження.

В Офісі генпрокурора наголошують, наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо, Служба безпеки України ідентифікувала російських окупантів, яких підозрюють у катуванні і вбивстві селищної голови, її родини і ще декількох цивільних у Київській області. За допомогою відеокамер вдалося впізнати вісім російських військових.

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