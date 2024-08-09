Братчук назвав найбільш ймовірний сценарій звільнення Криму

Речник української добровольчої армії "Південь" не вірить у дипломатичні рішення щодо окупації Криму.
Звільнити окупований росіянами Крим можливо виключно військовим шляхом.
Про це заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Апостроф TV".
Він наголосив, що повернення Криму не стане "легкою прогулянкою" для Сил оборони.
"Але візьму на себе сміливість і прокоментую слова генерала Буданова – йдеться, перш за все, про перетворення Криму на острів. Відрізання окупаційної армії від постачання, знищення їхньої логістики, а ми розуміємо, що це цілком реально, разом зі знищенням ворожої інфраструктури швидше створить умови для звільнення нашого Криму", - зауважив Братчук.
Однак, за його словами, це можливо виключно у військовій площині.
"Я не дуже вірю у дипломатичні рішення щодо деокупації Криму, можливо, якісь певні елементи, тому що це питання повністю у військовій площині. І як ми бачимо, та робота, яку проводять Сили оборони, приносить свої результати", - резюмував Братчук.
Раніше військовий спостерігач спрогнозував, як відбуватиметься повернення Криму.
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