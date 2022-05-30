Братчук назвав причину зриву мобілізації у невизнаному Придністров'ї та оцінив загрозу для Одеси зараз

Братчук назвав причину зриву мобілізації у невизнаному Придністров'ї та оцінив загрозу для Одеси зараз

Загроза Одещині з боку невизнаного Придністров'я через провал мобілізації населення зменшилась.

Мобілізацію було провалено у самопроголошеному Придністров'ї, бо багато потенційних призовників виїхали з підконтрольної Москві території, оскільки не захотіли йти на війну як "гарматне м'ясо". Водночас, доки на території Молдови є Росія, там завжди існуватиме певне джерело напруги.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі Радіо НВ.

"Придністровці вважають, що РФ, як завжди, буде їх використовувати як гарматне м’ясо, а на фарш ніхто не хоче йти… Тож після кількох провокацій, в тому числі обстрілу місцевого МГБ ("Міністерства державної безпеки" - ред.), багато хто придністровців поспішили виїхати до України та Молдови… Очевидно, провалом мобілізації обумовлена й відставка так званого "уряду" Придністров'я, бо російські куратори не отримали очікуваних результатів", - пояснив Братчук.

Утім, він зауважив, допоки цей регіон контролюватиме Москва, "певне джерел напруги тут буде присутнє… І це зрозуміло. Але другого фронту не буде".

Щодо можливого в’їзду на територію Одещини також диверсантів з Придністров'я, речник ОВА зауважив, що Сили оборони Одеського району відстежують ситуацію в місті та прикордонних районах, де осіли більшість прибулих, в тому числі потенційні учасники ДРГ.

Він запевнив, що співробітники СБУ та Сил оборони затримували осіб, які намагалися дестабілізувати ситуацію.

"Деякі факти затримань були оприлюднені, а про інші буде повідомлено пізніше. Не про все зразу в інтересах слідства спецслужби сповіщають", - сказав він.

Нагадаємо, жителя Придністров'я судитимуть за організацію теракту в Одесі на замовлення Росії.

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