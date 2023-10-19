Братчук пояснив, для чого Путін доручив патрулювати Чорне море МіГ-31К із "Кинджалами"

Заява російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання неба над Чорним морем винищувачами з "Кинджалами" - це не що більше, як залякування Заходу.

Таку думку висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".

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"Я думаю, що історія з кинджалами це чергова страшила Путіна, перш за все, для Заходу. Він до цього часу вірив у те, що може налякати Захід. Про ATACMS президент РФ також намагався жартувати, але його видавали хвилювання", - сказав Братчук.

Він також не виключає, що Путін таким чином хоче залякати і українців.

"Звичайно, диктатор намагається налякати українців. Хоча для того, щоб атакувати кинджалами, не потрібно залітати авіації в акваторію Чорного моря. Це можна було робити, так як це відбувалося, на жаль, на початку повномасштабного вторгнення... Але зауважимо, Путін навіть ядерною зброєю нас не залякав", - додав Братчук.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував погрози Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі.

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