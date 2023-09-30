Братчук розповів, навіщо Росія запускає дрони по об’єктах на кордонах України

В окупантів з'явилася тенденція запускати безпілотники Shahed-136 по об’єктах, які розташовані поблизу державних кордонів України. Цей фактор серйозно впливає на безпеку в регіоні.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, якщо російський дрон опиниться на території сусідньої Молдови чи Румунії, то українські військовослужбовці збивати його не будуть.

"Є такий фактор, назву його державний кордон. Якщо ми говоримо про південь Одеської області, це тенденція не тільки сьогоднішньої ночі, а й усіх попередніх атак: ворог запускає Shahed так, щоб вони перебували в безпосередній близькості, а то й ішли, як то кажуть, по червоній лінії, поблизу кордону. В Одеській області це кордон із Молдовою, Румунією. Вони це роблять для того, щоб складніше було працювати українським засобом ППО. Адже якщо Shahed залетить на територію іншої суверенної держави, українські військові там збивати його не будуть", - розповів Братчук.

Братчук каже, що ймовірно, сусіднім країнам також доведеться протистояти агресії РФ. Зокрема, Румунія вже відреагувала на нещодавні російські дії, розгорнувши свої системи ППО.

Росіяни запускають дрони за заплутаними маршрутами, щоб також навмисно ускладнювати роботу Силам ППО. Крім того, спочатку РФ запускає окремі партії дронів, а потім вони об’єднуються в групи, визначають маршрут, але потім різко його змінюють.

Ворог намагається модернізувати іранські дрони, щоб вони були менш помітними.

"Це і нова система наведення, це і той самий характерний звук мопеда, який стає трохи тихішим. Але наші засоби ППО, наші мобільні підрозділи все ж таки збивають БпЛА. Ми теж не стоїмо на місці, вивчаємо ворога, вивчаємо його техніку. І, відповідно, вживаємо певних заходів", - розповів Братчук.

Як повідомлялося, цієї ночі в Румунії знову лунала тривога під час атаки дронів на Україну. Зокрема, сирени лунали румунських містах Тульчі і Галаці, що розташовані поблизу Ізмаїла та Рені Одеської області.

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