Братчук розповів про ситуацію на Лівобережжі: просування в росіян немає

На Херсонщині, на лівому березі Дніпра, в районі села Кринки, російські окупанти залучають свої "елітні" війська. Втім, це не приносить армії РФ результатів. Що більше - моральний стан не дозволяє просуватися вперед.

Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Командувач російського угрупування "Дніпро" генерал Теплинський намагається використати на цьому напрямі ті війська, які вони вважають "елітними". Йдеться, перш за все, про так звані повітряно-десантні війська РФ, про морську піхоту. Це і 810-та бригада з пропискою в місті Севастополь. Відповідно, і мотострілецькі підрозділи окупанти задіють. Не гребують використати також свої підрозділи "шторм-z", - розповів він.

Втім, зі слів Братчука, моральний стан цих "елітних" російських підрозділів бажає кращого. Відомо про непоодинокі випадки, коли окупанти просто біжать з поля бою. Натомість просування вперед армія РФ на цій ділянці фронту немає.

"Ті штурмові дії, які ворог намагається чинити, ні до чого не призводять. Більше того, використання росіянами броньованої техніки призводить до того, що її цвинтар на лівому березі лише збільшується", - розповів Братчук.

Він також звернув увагу на те, що ворог намагається максимально задіяти всі доступні йому засоби. Зокрема, авіацію, щоб вибити українських військових із плацдармів на лівобережжі.

"Логістика складна, це, м'яко кажучи, для нас, тому що форсування Дніпра це завжди це подвиг. Форсування Дніпра під вогнем супротивника - це подвиг. Ворог намагається тиснути і на танки. Намагається задіяти авіацію і весь арсенал, який має сьогодні в наявності. Тому можна тільки собі уявити, наскільки складна ситуація. Але наші хлопці б'ють ворога", - наголосив Сергій Братчук.

Нагадаємо, Генштаб 23 січня у своєму зведенні повідомив, що ЗСУ відбили атаки біля Кліщіївки і Роботиного. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

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