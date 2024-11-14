Братчук відповів, чи здатні росіяни на великий наступ на Запоріжжя

Речник Української добровольчої армії Південь заявив, що окупанти не здатні до наступальних операцій на обласний центр.

Великого наступу росіян на Запоріжжя не буде. Окупанти не здатні наразі проводити подібні операції.

Про це військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в етері КИЇВ24.

За його словами, окупанти не здатні до наступальних операцій на обласний центр. Натомість ворог продовжить тероризувати мирне населення, зокрема за допомогою авіаційних обстрілів цивільних міст, застосовуючи КАБи.

"Про ворожий наступ на сьогодні мова взагалі не йде", - заявив Братчук.

Нагадаємо, експерт проаналізував загрозу наступу на Запоріжжя.

Читайте також: