"Братцы, зубов нету ни**я!": російський загарбник поділився враженнями після артобстрілу ЗСУ (відео)

Окупант лишився без зубів після того, як потрапив під артилерійський вогонь Сил оборони.

Російський окупант, який вижив після артилерійського обстрілу Збройниз сил України, ділиться враженнями від отриманого поранення, явно сумуючи за стоматологом.

"Братцы, зубов нету ни**я!" – каже загарбник на камеру смартфона.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов і оприлюднив відповідне відео.

"Братцы, зубов нету ни**я!": окупант поділився враженнями після артобстрілу ЗСУ

Зазначимо, що втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку. За минулу добу українські військові ліквідували ще 1 070 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 331 110 одиниць особового складу.

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