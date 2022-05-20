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Братимуть навіть дідів: у Росії планують скасувати вікові обмеження на контрактну службу в армії

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Братимуть навіть дідів: у Росії планують скасувати вікові обмеження на контрактну службу в армії

Фото: Людмила Денісова / Facebook

У Росії хочуть скасувати вікові обмеження на контрактну службу в армії.

Депутати російської Держдуми вважають, що скасування вікових обмежень допоможе "залучити до російської армії більше фахівців". 

Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ. 

Відомо, що контракт на військову службу у російській армії можуть укласти громадини РФ, яким менше 40 років та іноземці, яким ще не виповнилось 30 років. Проте у російській Держдумі планують скасувати ці обмеження. 

Влада держави-окупантки вважає, що таким чином їм вдасться "залучити більше фахівців", навіть якщо це будуть літні люди. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в РФ було зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів. Лише за останній тиждень таких випадків було п'ять.

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