Братимуть навіть дідів: у Росії планують скасувати вікові обмеження на контрактну службу в армії

У Росії хочуть скасувати вікові обмеження на контрактну службу в армії.
Депутати російської Держдуми вважають, що скасування вікових обмежень допоможе "залучити до російської армії більше фахівців".
Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ.
Відомо, що контракт на військову службу у російській армії можуть укласти громадини РФ, яким менше 40 років та іноземці, яким ще не виповнилось 30 років. Проте у російській Держдумі планують скасувати ці обмеження.
Влада держави-окупантки вважає, що таким чином їм вдасться "залучити більше фахівців", навіть якщо це будуть літні люди.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в РФ було зафіксовано щонайменше 12 випадків умисного підпалу військкоматів. Лише за останній тиждень таких випадків було п'ять.
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