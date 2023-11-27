Брату херсонського нардепа-зрадника Ковальова повідомили про підозру: заправляв танки РФ та крав зерно

За матеріалами СБУ підозру отримав брат екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, Юрій Ковальов, який заправляв російські танки та вивозив зерно з Херсонської області до Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова.

За даними слідства, наразі він входить до складу окупаційної "Держдуми Херсонської області" від путінської партії "Єдина Росія" і продовжує сприяти збройній агресії проти України.

"Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов "переорієнтував" на потреби країни-агресорки понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством", - розповіли в СБУ.

Серед них – місцевий агрохолдинг, який цього року переправив до Росії майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн.

Також встановлено, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі ворожих танків та бронемашин.

Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.

Також підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет РФ у вигляді сплати "податків" та "зборів". Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн рублів.



На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, депутат-зрадник Олексій Ковальов активно співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині.

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