Бразильська модель, яка воювала за Україну, загинула від російської ракети у Харкові - ЗМІ

Бразильська модель, яка воювала за Україну, загинула від російської ракети у Харкові - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Таліта До Валле брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу і воювала проти ІДІЛ в Іраку

Внаслідок ракетного удару в Харкові загинули двоє добровольців з Бразилії.

Про це пише ВВС з посиланням на бразильські ЗМІ.

Одна із загиблих – 39-річна Таліта До Валле. Вона загинула під час російського удару по Харкову 30 червня лише через три тижні після того, як приєдналася до боротьби проти військ Путіна. За інформацією бразильських ЗМІ, До Валле працювала у структурах, які забезпечують українську армію.

Daily Mail зазначає, що Таліта До Валле брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу і воювала проти ІДІЛ в Іраку. Перед військовою кар'єрою вона вивчала право, працювала моделлю та актрисою, а також брала участь у порятунку тварин разом із неурядовими організаціями.

Фото: Newsflash

За повідомленнями, жінка також відповідала за забезпечення прикриття від наступаючих російських військ. Брат загиблої розповів, що вона була в Україні лише три тижні, і працювала не тільки рятувальником, але й стрілком.

За словами інших бійців, вона була єдиною людиною, яка залишилася живою після попереднього ракетного удару. У виданні зазначають, що До Валле пройшла снайперську підготовку, коли приєдналася до Пешмерга - збройних сил Курдистану.

Другий загиблий на війні бразилець – колишній військовослужбовець Дуглас Буріго. За даними газети Folha de Sao Paulo, чоловік загинув одночасно з До Валле, намагаючись її врятувати.

Як пише O Globo, Валле та Буріго ховалися під час удару в бункері. Однак усередині почалася пожежа, і жінка задихнулася від диму. Буріго намагався її врятувати, і теж загинув.

Загалом в Україні, за даними ЗМІ, загинули троє бразильців. Третім був Андре Хак Бахі, який загинув на початку червня. Він брав участь у бойових діях.

Раніше повідомлялося, що у боях із російськими окупантами на Харківщини загинув 21-річний чемпіон України з бойових мистецтв.

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