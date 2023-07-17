Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бредлі врятував нам життя": Сенцов знову отримав поранення на фронті – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
6569
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бредлі врятував нам життя": Сенцов знову отримав поранення на фронті – фото

Олег Сенцов знову отримав поранення на фронті. / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл окупантів.

Український режисер і військовий ЗСУ Олег Сенцов повідомив, що під час десантування його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл.  

Про це він написав у Facebook, опублікувавши фото з машини швидкої допомоги. 

Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл і отримав поранення. / © Олег Сенцов / Facebook
Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл і отримав поранення. / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Олег Сенцов з побратимами під час десантування потрапив під артилерійський обстріл. Троє людей отримали уламкові поранення. Сенцову витягли уламки з обличчя. Він також повідомив, що під час артилерійського обстрілу бійці перебували в машині Бредлі, яка врятувала їм життя.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре – запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 10 липня Олег Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6569
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація