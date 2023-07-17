"Бредлі врятував нам життя": Сенцов знову отримав поранення на фронті – фото

Український режисер і військовий ЗСУ Олег Сенцов повідомив, що під час десантування його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши фото з машини швидкої допомоги.

Олег Сенцов потрапив під артилерійський обстріл і отримав поранення. / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Олег Сенцов з побратимами під час десантування потрапив під артилерійський обстріл. Троє людей отримали уламкові поранення. Сенцову витягли уламки з обличчя. Він також повідомив, що під час артилерійського обстрілу бійці перебували в машині Бредлі, яка врятувала їм життя.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре – запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 10 липня Олег Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті.

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